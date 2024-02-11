Açılışa Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İl Başkanı Nusret Acur, Gebze Belediye Başkan adayı Sadık Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Gencay Yıldıztekin, Gebze İlçe Başkanı Uğur Demir, Çayırova adayı Şevki Demirci, Darıca adayı Özhan Öztürk, il ve ilçe yöneticileri, partililer katıldı.

Milletvekili Lütfü Türkkan, Gebze'yi Gebzeli Belediye Başkanı Sadık Güvenç'in yöneteceğini söyledi. Türkan "Gebze Belediye Başkan Adayımız Sadık Güvenç’in SKM açılışını; İl Başkanımız Nusret Acur, GİK Üyemiz Gökçe Nesli Kondu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Gencay Yıldıztekin, Çayırova Belediye Başkan Adayımız Şevki Demirci, Darıca Belediye Başkan Adayımız Özhan Aşkın Öztürk, İl ve İlçe Yöneticilerimizle birlikte yoğun bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirdik. Bugün her şey ortaydı. Gebze Sadık Güvenç’le İYİ olacak. Çünkü Gebze en İYİsini hak ediyor" ifadesini kullandı.

Belediye Başkan adayı Sadık Güvenç ise Gebze'nin değişime hazır olduğunu ve tarafsız belediye başkanlığı yapacağını söyledi