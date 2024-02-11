Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde önceki gün Küçükçekmece'deki AK Parti seçim çalışmasına düzenlenen saldırı vardı. Erdoğan, "Silahlı saldırı gerçekleştiren zanlılarından biri yakalandı. İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin yakalandığını duyurdu. Erdoğan, Tekirdağ'daki mitingde yaptığı konuşmada, "AK Parti seçim çalışmasına silahlı saldırı gerçekleştiren zanlılarından biri yakalandı, tahkikat devam ediyor." dedi.

Tekirdağ'da düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece'deki AK Parti seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin konuştu. Erdoğan, "Türkiye'nin her ne surette olursa olsun bir güvensizlik ve huzursuzluk ortamına sürüklenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti seçim çalışmasına silahlı saldırı gerçekleştiren zanlılarından biri yakalandı, tahkikat devam ediyor

SİLAHLI SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ZANLILARDAN BİRİ YAKALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "AK Parti seçim çalışmasına silahlı saldırı gerçekleştiren zanlılarından biri yakalandı, tahkikat devam ediyor." dedi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti esnasında, saat 16.30 sıralarında beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı. Saldırıda 32 yaşındaki E.G.D. ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti. Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti seçim çalışmasına silahlı saldırı gerçekleştiren zanlılarından biri yakalandı, tahkikat devam ediyor

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti.