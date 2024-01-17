Yerel seçimler yaklaşırken, partilerin aday belirleme çalışmaları sürüyor. Eyüp'te CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkanı Aday Adayı olarak başvvru yapan Emel Bilenoğlu, İYİ Parti'den gelen teklifi kabul ederek Belediye Başkan adayı oldu.

İyi Parti Lideri Meral Akşener, Parti Grup Toplantısında İstanbul ve ilçe belediye adaylarını açıkladı. İstanbul Eyüpsultan için Emel Bilenoğlu’nun belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.

Bilenoğlu'nun CHP'den aday gösterilmemesi üzerine İYİ Partinin teklifini kabul ettiği belirtiliyor. EmelBilenoğlu, geçtiğimiz seçimde CHP'nin adayı olark seçime girmiş ve çok az bir oy farkı ile seçimi kaybetmişti. Hatta Eyüp'te Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilendikten sonra CHP ciddi bir oy farkı ile AKP'nin önüne geçmişti. Bu başarı da Emel Bilenoğlu'nun başarısı olarak kayda geçmişti.