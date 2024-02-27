İYİ Parti Millet İttifakından koparak İstanbul'un 39 ilçesinde aday çıkardı. İstanbul Genelinde cidd ibir çalışma içine giren İYİ Parti, İlçeler bazında seçim kazanma şansı olmasa da, kazanacak aday üzerinde etkili olacak gibi görülüyor. İYİ Parti'nin Eyüp Belediye Başkan Adayı olan Emel Bilenoğlu geçen dönem Eyüp CHP Belediye Başkan adayı idi. Ekrem İmoğlu'nun seçimi iptal edilip tekrarlandığınde Eyüp ilçelerde de yenilenme olsaydı, Emel Bilenoğlu Eyüp Belediye Başkanı seçilmiş olacaktı.

Bu dönem Emel Bilenoğlu yine CHP'den aday olmak için çalışmalar yapmasına rağmen, aday gösterilmedi. Bilenoğlu, bu sefer İYİ Parti'den gelen teklyifi değerlendirip Eyüpsultan İYİ Parti Belediye Başkan adayı oldu. Bu gibi noktalarda CHP adaylarının kaybı olabileceği gibi , İYİ Parti'nin adaylarının MHP ve AKP'nin milliyetçi muhafazakar tabanından önemli ölçüde oy alabileceği de düşünülüyor. Bu durumda ise İYİ Parti'ye AKP ve MHP'den gleecek oyların CHP'nin kazanmasına faydalı olacağı kulislerde konuşuluyonr. İşte İYİ Parti'nin İstanbul Belediye Başkan adayları:

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