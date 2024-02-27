İYİ Parti Millet İttifakından koparak İstanbul'un 39 ilçesinde aday çıkardı. İstanbul Genelinde cidd ibir çalışma içine giren İYİ Parti, İlçeler bazında seçim kazanma şansı olmasa da, kazanacak aday üzerinde etkili olacak gibi görülüyor. İYİ Parti'nin Eyüp Belediye Başkan Adayı olan Emel Bilenoğlu geçen dönem Eyüp CHP Belediye Başkan adayı idi. Ekrem İmoğlu'nun seçimi iptal edilip tekrarlandığınde Eyüp ilçelerde de yenilenme olsaydı, Emel Bilenoğlu Eyüp Belediye Başkanı seçilmiş olacaktı.

Ekran Resmi 2024-02-27 10.28.06

İmamoğlu'ndan Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat'a destek İmamoğlu'ndan Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat'a destek

Bu dönem Emel Bilenoğlu yine CHP'den aday olmak için çalışmalar yapmasına rağmen, aday gösterilmedi. Bilenoğlu, bu sefer İYİ Parti'den gelen teklyifi değerlendirip Eyüpsultan İYİ Parti Belediye Başkan adayı oldu. Bu gibi noktalarda CHP adaylarının kaybı olabileceği gibi , İYİ Parti'nin adaylarının MHP  ve AKP'nin milliyetçi muhafazakar tabanından önemli ölçüde oy alabileceği de düşünülüyor. Bu durumda ise İYİ Parti'ye AKP ve MHP'den gleecek oyların CHP'nin kazanmasına faydalı olacağı kulislerde konuşuluyonr. İşte İYİ Parti'nin İstanbul Belediye Başkan adayları:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Buğra Kavuncu...

Sn İLÇE ADI SOYADI
1 ADALAR AYŞE GÜLNUR ŞAKİR
2 ARNAVUTKÖY İSMAİL YAŞAR
3 ATAŞEHİR ALİ COŞKUN
4 AVCILAR YÜKSEL TÜMTÜRK
5 BAĞCILAR EYÜP ALİ ÖZDEMİR
6 BAHÇELİEVLER TUGAY ÇAPUN
7 BAKIRKÖY ATANER ORKUNOĞLU
8 BAŞAKŞEHİR TEVFİK ATAKAN ŞAKAR
9 BAYRAMPAŞA VAHİT ÇELİK
10 BEŞİKTAŞ NURETTİN SAĞIRKAYA
11 BEYKOZ TUĞBA ALAYLI ÖZGÜÇ
12 BEYLİKDÜZÜ EROL KARAPINAR
13 BEYOĞLU İSMAİL HAKKI ÇAVUŞOĞLU
14 BÜYÜKÇEKMECE NEJAT DURMUŞ
15 ÇATALCA İSMAİL İP
16 ÇEKMEKÖY ÖZGÜR GÜNEŞ ÖÇALAN
17 ESENLER ŞEH ÖMER KARA
18 ESENYURT MUHARREM YILDIZ
19 EYÜPSULTAN EMEL BİLENOĞLU
20 FATİH BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI
21 GAZİOSMANPAŞA ERHAN ÖZKAN
22 GÜNGÖREN PELİN SELLİTEPE TURAN
23 KADIKÖY KÜBRA DURSUN
24 KAĞITHANE MUSTAFA KÜRŞAT CEYLAN
25 KARTAL ALTINOK ÖZ
26 KÜÇÜKÇEKMECE MÜMİN GÜNLER
27 MALTEPE RAMAZAN UĞURAL
28 PENDİK SÜLEYMAN TURAN
29 SANCAKTEPE CEMAL DOĞAN
30 SARIYER İBRAHİM TEMUR
31 SİLİVRİ BİHTER AKBAŞ SEZER
32 SULTANBEYLİ FATİH KARATAŞ
33 SULTANGAZİ HÜSEYİN ÖNDEŞ
34 ŞİLE DEMET ALKAN TEKDEMİR
35 ŞİŞLİ AHMET ÜNAL
36 TUZLA TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
37 ÜMRANİYE SERKAN YALÇIN
38 ÜSKÜDAR ERTAÇ ERGÜVEN
39 ZEYTİNBURNU KÜRŞAT ÖZER