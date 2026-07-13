Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı İthalat Rejimi'nde üretimin girdi ihtiyacını karşılamak, sanayinin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir dış ticareti desteklemek amacıyla sınırlı sayıda ürünü kapsayan düzenlemelere gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bazı ürünlerde gümrük vergileri düşürülürken, yerli üretimi korumaya yönelik tedbirler de güçlendirildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı İthalat Rejimi'nde değişiklik yapıldığını duyurdu. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, milli üretimin ihtiyaç duyduğu girdilerin daha kolay temin edilmesi amacıyla bazı ürünlerde gümrük vergisi indirimi ve vergi muafiyetleri hayata geçirildi.

Bakanlık, gümrük vergisi muafiyeti bulunan ürünlerin ilave gümrük vergisinden de muaf tutulacağının açık şekilde düzenlendiğini bildirdi.

YAKLAŞIK 15 BİN ÜRÜNÜN YALNIZCA 150 ALT KATEGORİSİNDE DEĞİŞİKLİK

Açıklamaya göre, yaklaşık 15 bin ürünü kapsayan ithalat rejiminde yapılan güncellemeler yalnızca 150 civarındaki alt ürün kategorisini kapsıyor. Düzenlemelerin üretim ve tüketim dengesi gözetilerek hazırlandığı belirtilirken, Serbest Ticaret Anlaşmaları ile Gümrük Birliği kapsamında yapılan ithalatın bu değişikliklerden etkilenmeyeceği ifade edildi.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMEYEN ÜRÜNLERDE VERGİ YÜKÜ AZALTILDI

Yeni düzenlemeyle, yurt içinde üretimi bulunmayan bazı ürünlerde ithalatın kolaylaştırılması amacıyla vergi yükü düşürülürken, yerli üretim kapasitesinin yüksek olduğu belirli ürün gruplarında ise uluslararası kurallar çerçevesinde kısmi gümrük vergisi artışına gidildi.

Bunun yanı sıra, bazı ürünler gözetim uygulaması kapsamına alınırken, koruma önlemleri de uluslararası fiyat seviyeleri dikkate alınarak güncellendi.

GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Bakanlık, Gümrük Tarife Cetveli'nde (TGTC) yapılan değişikliklerle çok sayıda ürünün istatistik pozisyonlarının yeniden düzenlendiğini bildirdi. Böylece ithalatta test zorunluluğuna tabi ürünlerin daha kolay tespit edilmesi ve gereksiz test ile denetim yükünün azaltılması hedefleniyor.

Düşük bedelli beyanlarla vergiden kaçınmanın önüne geçmeye yönelik yeni tedbirlerin de uygulamaya alındığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, düzenlemelerin 'Dengeli Ticaret, Yerli Üretim, Güçlü Sanayi' vizyonu doğrultusunda hazırlandığını belirterek temel hedeflerin; milli üretimin korunması, sanayinin girdi ihtiyacının etkin şekilde karşılanması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın desteklenmesi, cari açığın azaltılması ve tüketici ihtiyaçlarının gözetilmesi olduğunu vurguladı. Bakanlık ayrıca, yapılan değişikliklerin yalnızca vergi artışlarından ibaret olmadığını; üretim için kritik öneme sahip birçok girdide vergi indirimleri ve muafiyetlerin de hayata geçirildiğini, düzenlemelerin üretimden tüketime kadar fiyatlara etkisinin yakından takip edileceğini bildirdi.