Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, 2026 yılı mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon dolar fazla kaydetti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin cari işlemler dengesi mayıs ayında açık verdi. TCMB verilerine göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 37,3 milyar dolara ulaştı.

Yıllıklandırılmış verilere göre dış ticaret dengesi 74,4 milyar dolar açık verirken, hizmetler dengesi 62,5 milyar dolarlık fazla sağladı. Bu dönemde birincil gelir dengesi 24,1 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,3 milyar dolar açık verdi.

HİZMET GELİRLERİ 5,2 MİLYAR DOLAR OLDU

Mayıs ayında hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler 5 milyar 207 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalemde taşımacılık hizmetlerinden 2 milyar 243 milyon dolar, seyahat kaleminden ise 3 milyar 815 milyon dolar net gelir elde edildi. Yıllıklandırılmış cari açığın finansmanında net doğrudan yatırımlar 1,8 milyar dolar, net portföy yatırımları 5,3 milyar dolar, krediler 46,7 milyar dolar ve ticari krediler 200 milyon dolar katkı sağladı.

Buna karşılık net efektif ve mevduatlar 18,8 milyar dolarlık negatif etki oluştururken, Merkez Bankası'nın döviz cinsinden net rezerv azalışı 32,3 milyar dolar oldu.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA 455 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ

Mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkış 455 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye doğrudan yatırımları 296 milyon dolar artarken, Türkiye'de yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 751 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul yatırımlarında ise yurt içi yerleşikler yurt dışında 143 milyon dolarlık alım yaparken, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki gayrimenkul alımları 184 milyon dolar oldu.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA NET ÇIKIŞ

Portföy yatırımları mayıs ayında 3 milyar 69 milyon dolar net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 2 milyar 786 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 287 milyon dolar net satış gerçekleştirdi. Yurt dışından kredi kullanımında ise bankalar 2 milyar 653 milyon dolar, diğer sektörler 755 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 180 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı.

Merkez Bankası verilerine göre, resmi rezervlerde mayıs ayında 3 milyar 300 milyon dolarlık net azalış yaşandı.