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Bakan Bolat, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedefleri doğrultusunda ekonomi yönetimi arasındaki güçlü koordinasyonun sürdürüleceğini belirterek, ekonomik istikrarı güçlendirecek adımların kararlılıkla atılmaya devam edeceğini kaydetti.

Görüşmede; dış ticaret verileri, ihracat ve ithalat performansındaki son durum ile küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisine olası etkilerinin değerlendirildiği ifade edildi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki görüşmede Türkiye'nin dış ticaretindeki gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede dış ticaret verileri, ihracat ve ithalattaki gelişmeler ile küresel ekonomideki gelişmelerin Türkiye'ye etkileri değerlendirildi.

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