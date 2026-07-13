Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayında yıllıklandırılmış cari açığın 37,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, küresel ekonomideki şoklara rağmen cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasının Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını gösterdiğini ifade etti.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerinin ardından cari dengeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, Mayıs ayında yıllıklandırılmış cari açığın 37,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Cari açığın küresel ekonomide yaşanan belirsizlik ve şoklara rağmen sürdürülebilir seviyelerde seyrettiğini vurgulayan Şimşek, bunun Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını ortaya koyduğunu ve makrofinansal istikrarı desteklediğini belirtti.

Bakan Şimşek, brüt dış finansman ihtiyacı ile brüt dış borç stokunun da uzun dönem ortalamalarının altında seyrettiğine dikkat çekti. Ekonomide elde edilen kazanımların kalıcı hale getirilmesi için yapısal dönüşüm politikalarının sürdürüleceğini ifade eden Şimşek, yüksek katma değerli üretim ve ihracatın artırılmasına yönelik adımların devam edeceğini, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikaların da kararlılıkla uygulanacağını kaydetti.