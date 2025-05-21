İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 298 şüphelinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma birimlerince 47 ilde DEAŞ terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonlarda 298 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Operasyonlarda, DEAŞ içinde faaliyet gösteren ve örgüte finans sağladığı tespit edilen 159 şüpheli yakalandığını, jandarma Operasyonlarında ise 139 şüphelinin yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, ruhsatsız tabancalar, örgütsel dokümanlar ve dijital materyallere de el konulduğunu bildirdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1925052703970840979

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT, Valiler, Emniyet ve Jandarma ekiplerini tebrik ederek, “Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.