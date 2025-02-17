En genç ralli şampiyonu Kerem Kazaz, ilk kez yarıştığı FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonası'nda (JWRC) en iyi zamanı yapan ilk Türk pilot olurken, aynı zamanda şampiyonanın ‘en hızlı çaylak' ünvanını kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Petrol Ofisi Grubu'nun ana sponsorluğunda Gençler Dünya Ralli Şampiyonası (JWRC) ile sezonu açan Kerem Kazaz, 13 – 16 Şubat tarihlerinde İsveç'te düzenlenen ilk rallisini tamamladı.

Bin 50 kilometrelik kar ve buzla kaplı zeminde 300 kilometreyi aşan özel etaplarda 4 gün boyunca mücadele eden Team Petrol Ofisi pilotu, ilk kez yarıştığı JWRC'nin 7. etabında gösterdiği performansla şampiyonadaki en iyi zamanı yapan ilk Türk pilotu oldu.

İki kez lastiği patlamasına rağmen 5'inci olarak finişe ulaşmayı başaran Kazaz, aynı zamanda şampiyonanın “en hızlı çaylağı” olarak adını tarihe yazdırdı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve toplam 5 yarıştan oluşan JWRC'nin; 15 – 18 Mayıs Portekiz'de, 26 – 29 Haziran Yunanistan'da, 31 Temmuz – 3 Ağustos Finlandiya ve 16 – 19 Ekim Orta Avrupa'daki rallilerle tamamlanması bekleniyor.