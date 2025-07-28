İSU Genel Müdürlüğü, vahşi sulama ve kurallara aykırı bahçe kullanımları nedeniyle şebeke suyunda yaşanan israfa karşı harekete geçti.KOCAELİ (İGFA) - Küresel iklim değişikliği ve 2024 yılı meteorolojik verilerinin ortaya koyduğu kuraklık tehdidi, Türkiye’de içme suyu yönetimini gündemin üst sıralarına taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Su Yönetimi, DSİ ve Meteoroloji Genel Müdürlükleri tarafından yapılan değerlendirmeye göre, ülkemizin su hacmi indeksinde düşüş beklenirken yağış rejiminde kuraklık öngörülüyor.

Mevcut içme suyu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması amacıyla, ilgili mevzuat çerçevesinde; şebekeye verilen günlük su miktarında azalma yaşanması durumunda, su teminini güvence altına almak ve öncelikle konut abonelerinin ihtiyacını karşılamak üzere gerekli tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Bu doğrultuda, şebeke suyu ile bağ ve bahçe kurallara uygun olmayan kullanım durumları, vahşi sulama yöntemiyle bilinçsiz su tüketiminde bulunan aboneler, İSU Genel Müdürlüğü ekiplerince tespit edilerek aboneliklerine geçici müdahale yapılacaktır. Alınan bu tedbir, hem içme suyu kaynaklarının güvenliğini sağlamak hem de sürdürülebilir su yönetimini temin etmek amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızdan, bağ ve bahçelerde bilinçsiz sulamadan ve havuzlarda gereksiz su kullanımından kesinlikle kaçınmaları önemle rica olunur.

Vahşi sulamanın yalnızca su israfına değil; toprakta tuzlanma, erozyon ve çoraklaşma gibi ciddi çevresel sorunlara yol açtığı belirtildi. Bu yöntem, tarımsal verimi düşürmenin ötesinde, bitki köklerinde hastalıklara ve çürümelere neden olarak üretimi tehdit ediyor.

Toprak ve suyun korunması, yalnızca tarımsal üretim için değil; milli ekonomimizin sürdürülebilirliği ve gelecek nesillerimizin yaşam güvencesi açısından da hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, vahşi sulama yöntemlerinden vazgeçilerek, basınçlı ve damla sulama gibi modern sistemlere geçiş artık bir tercih değil, kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Su, hepimizin ortak ve vazgeçilmez kaynağıdır. Yerine konması mümkün olmayan bu hayati kaynağın korunması, yalnızca kurumların değil, her bireyin ortak sorumluluğudur. Sürdürülebilir su politikalarına verilen her destek, gelecek nesillerin suya erişimini güvence altına alacak önemli bir adımdır. İSU Genel Müdürlüğü olarak birçok tasarruf planını hayata geçirdiğimiz bu süreçte, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve iş birliği büyük önem taşımaktadır.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

İSU Genel Müdürlüğü, mevcut su kaynaklarının en verimli biçimde kullanılması için vatandaşlardan özellikle bağ ve bahçelerde bilinçsiz sulamadan kaçınmalarını ve havuzlarda gereksiz su tüketmemelerini istiyor. Suyun yerine konamaz bir değer olduğunu vurgulayan kurum, gelecek nesillerin yaşam güvencesi için herkesi duyarlılığa davet etti.