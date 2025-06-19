Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın çevresel sürdürülebilirliğe verdiği önemle hareket eden İSU, su verimliliği alanında önemli bir başarıya imza attı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, suyun verimli ve sürdürülebilir kullanımı konusunda yürüttüğü çalışmalarla, TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan detaylı denetimlerin ardından İSU, Marmara Bölgesi’nde bu belgeyi alan ilk kuruluş olarak tescillendi.

SU YÖNETİMİNDE SİSTEMATİK BAŞARI

İSU Genel Müdürlüğü, çevre odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda, kurumsal su yönetimini planlı ve ölçülebilir hale getirdi. A Blok hizmet binasında genel su tüketimi, bahçe sulama ve araç yıkama faaliyetleri kapsamındaki tüketimler düzenli olarak ölçümlendi, analiz edildi ve standart uygulama kuralları oluşturularak kurum genelinde tasarruf kültürü yerleştirildi.

SU TÜKETİMİNDE CİDDİ TASARRUFLAR SAĞLANDI

Yürütülen sistemli çalışmalar neticesinde temizlik faaliyetlerinde yüzde 10, araç yıkama işlemlerinde yüzde 30 oranında su tasarrufu sağlandı. Ayrıca kişi başına düşen su tüketiminde de %23 azalma elde edildi. Bu sonuçlarla birlikte İSU, hem kamu kaynaklarının etkin kullanımına hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sundu.

BELGE TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ

Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından gerçekleştirilen belge takdim töreninde, İSU’nun çevresel yönetim sistemlerine yaptığı katkı ve örnek uygulamaları vurgulandı. Törenin ardından İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’a plaket takdim edilirken, ayrıca İSU Genel Müdürlüğünün başarılı çalışmaları için TS ISO 46001 Belgesi sunuldu. Bu belgeyle birlikte Kocaeli, su yönetiminde bölgesel bir ilke daha imza atmış oldu.