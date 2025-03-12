Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif'i Anma Günü'nde lise öğrencileri tarafından sahnelenen "İstiklal Yolunda Mehmet Akif" adlı tiyatro oyunu, izleyenlerden yoğun alkış aldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif'i Anma Günü kapsamında program düzenlendi.

İstiklal Marşı’nın TBMM'de kabulünün 104. yıl dönümünde Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen programda lise öğrencileri tarafından sahnelenen "İstiklal Yolunda Mehmet Akif" adlı tiyatro oyunu, izleyenlerin beğenisini kazandı.

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TİYATRO PERFORMANSI BEĞENİ ALDI

Programa; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Kesgin, STK’lar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında başlayan programda lise öğrencilerinin kendilerinin hazırladığı tiyatro oyunda sergiledikleri performans, tecrübeli oyuncuları aratmadı.

İzleyicilerin yoğun alkışları ile oyunun sona ermesi sonrasında Gölcük’te ortaokul ve liseler arasında düzenlenen "İstiklali Hissetmek" adlı şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner’in ellerinden aldılar.