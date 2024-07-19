İl Düzeyinde İş Gücü İstatistikleri'ne göre işsizlik oranı en yüksek il Hakkari olurken, istihdam oranı en yüksek il Ardahan oldu. Ardahan aynı zamanda, iş gücüne katılma oranı en yüksek il olarak tabloya yansıdı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin İl Düzeyinde İşgücü İstatistikleri'ni yayımladı.

İŞSİZLİK ORANI EN YÜKSEK İL HAKKARİ OLDU

Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu.

2023 yılı için istihdam oranı yüzde 48,3 olarak tahmin edilirken en yüksek istihdam oranı yüzde 58,2 ile Ardahan ilinde gerçekleşti.

En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,5 ile Siirt ilinde oldu.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI EN YÜKSEK İL ARDAHAN OLDU

Bu arada Türkiye genelinde, 2023 yılı için işgücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak tahmin edildi. En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan ilinde gerçekleşti.

En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 38,5 ile Siirt ilinde oldu.