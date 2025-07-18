İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yerli raylı sistem aracı Tram34, Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı’nda kullanılmak üzere üretimi devam ediyor. %100 Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve fikri mülkiyeti kamuya ait olan 34 tramvayın ilki, 2026’nın ilk çeyreğinde teslim edilecekİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Metro İstanbul iştirakiyle hayata geçirdiği Tram34 projesi, Sanayi İş Birliği Programı (SİP) kapsamında Mayıs 2023’te imzalanan sözleşmeyle başladı.

Türkiye’nin raylı sistemlerde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen proje, Temmuz 2025 itibarıyla %50 finansman ilerlemesine ulaştı. İlk tramvayın 2026’da teslim edilerek testlerin ardından T4 Topkapı-Mescid-i Selam Hattı’nda hizmete girmesi planlanıyor.

YERLİ VE KAMU MÜLKİYETİNDE

Tram34, savunma sanayinde kullanılan SİP modeliyle geliştirilen ilk raylı sistem projesi olarak öne çıkıyor. Tasarım ve mühendislik süreçleri tamamlanan araç, yüzde 100 yerli üretimle seri üretime uygun şekilde Türk mühendis ve teknisyenler tarafından tasarlandı.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Metro İstanbul’a ait olan Tram34, Türkiye’nin raylı sistem teknolojilerinde yerli üretim kapasitesini güçlendiriyor.

TRAM34’ÜN ÖZELLİKLERİ

Boyut: 24 metre uzunluk, 2,65 metre genişlik

24 metre uzunluk, 2,65 metre genişlik Kapasite: Aynı anda 216 yolcu

Aynı anda 216 yolcu Hız: İşletme hızı 40 km/s, maksimum hız 80 km/s

İşletme hızı 40 km/s, maksimum hız 80 km/s Esneklik: Tramvay ve hafif metro hatlarında kullanılabilir

Tramvay ve hafif metro hatlarında kullanılabilir Performans: %6 eğimli rampaları tırmanabilme özelliği

Modern tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken Tram34, 2026’da İstanbullularla buluşarak T4 hattında hizmet verecek.