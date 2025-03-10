İstanbul'da bir yıldır hizmet veren Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirirken, açıldığı günden bu yana 17,1 milyon yolcuya hizmet verdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendiren Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın bir yıl önce hizmete açıldığını anımsatarak, hattın İstanbul trafiğine büyük katkı sağladığını söyledi. Bakan Uraloğlu, hattın açıldığı günden beri 17.1 milyon yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, 8,4 kilometre uzunluğundaki ve 7 istasyona sahip metro hattının; Bakırköy, Bahçelievler, Güngören ve Bağcılar olmak üzere İstanbulun yoğun nüfuslu 4 ilçesine kesintisiz ulaşım sunduğunu ifade etti. Hattın hizmete girmesiyle Bakırköy ile Kirazlı arasındaki ulaşım süresinin 13,5 dakikaya düştüğünü belirten Uraloğlu, "Kayaşehir'den Bakırköy İDO'ya ulaşım ise sadece 39 dakikada sağlanıyor. Projemiz, İstanbul'un şehir içi ulaşımına nefes oldu." dedi.

BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTI İLE KESİNTİSİZ ULAŞIM

Bakan Uraloğlu, Bakırköy Sahil, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe ve Molla Gürani istasyonları ile Kayaşehir'den yola çıkan yolcuların Kirazlıda son bulan bir yolculuk yerine Bakırköye kadar tek trenle seyahat edebildiğini kaydetti.

Hat ile Kirazlı İstasyonunda, Kayaşehir-Kirazlı Metrosuna ve Yenikapı-Bağcılar-Kirazlı Metrosuna bağlandığını belirten Bakan Uraloğlu, İncirli İstasyonunda da Metrobüs Hattına ve Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuna bağlandığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, Özgürlük Meydanı İstasyonunda, Marmaray, Yüksek Hızlı Tren Hattına; Bakırköy Sahil İstasyonunda ise İstanbul Deniz Otobüsü ile entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlandığının altını çizdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla İstanbulun geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Daha hızlı, konforlu ve erişilebilir ulaşım hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İstanbul için hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.