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Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, yetkililer uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtildi.

Operasyonda yapılan aramalarda 25 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Adıyaman il merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 10 Mart 2025 tarihinde il merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.