16 milyon İstanbullu için adil ve ortak akla dayalı belediyecilik hizmeti sunmak, yerel demokrasiyi güçlendirmek, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını hâkim kılmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en geniş kapsamlı “Katılımcı Bütçe Uygulaması”nı hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen “Katılımcı Bütçe Uygulaması”, kent sakinlerinin beklentilerine doğrudan cevap verebilen bir anlayış ekseninde tasarlandı.

“Katılımcı Bütçe Uygulaması” kapsamındaki “Sosyal Politikalar” temasında proje önerileri alınmaya başladı.

5 Temmuz'da başlayan proje başvuru tarihi, 21 Temmuz'da sona erecek.

Türkiye’nin her yerinden vatandaşlarımız; “Ayni ve Nakdi Yardımlar”, “Sosyal Destek”, “Kültür”, “Sanat”, “Eğlence Hizmetleri”, “Spor Hizmetleri”, “Sağlık”, “Meslek Edindirme ve İstihdam”, “Eğitim ve Farkındalık”, “Bağımlılıkla Mücadele”, “Tarım ve Hayvancılık Destekleri”, “Erişilebilirlik ve Ulaşım”, “Psikolojik Destek”, “Gönüllülük Çalışmaları”, “Şiddetle Mücadele”, “Bakım ve İyileştirme Hizmetleri”, “Gazi ve Şehit Yakınlarına Yönelik Hizmetler” faaliyet alanlarında yapılabilecek çalışmalara yönelik olarak proje başvurusunda bulunabiliyor.

Kent sakinleri https://butcesenin.istanbul/ web adresinden ve “İstanbul Senin / Bütçe Senin” mobil uygulaması üzerinden sisteme girebilir.