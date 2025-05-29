İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın katılımıyla Yenikapı semalarında gerçekleştirilen SoloTürk F-16 gösterisi, İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümünde gökyüzüne çizilen bir selam; tarihe ve fetih ruhuna vefanın güçlü bir ifadesi oldu.

SoloTürk F-16 Gösterisi, Fethin 572. Yılında Vali Davut Gül ve Başkan Turan ın Katılımıyla Yenikapı Semalarında Gerçekleştirildi

Fatih Sultan Mehmed Han’ın 29 Mayıs 1453’te İstanbul’un kapılarını açtığı büyük zafer, aradan geçen beş asrı aşkın zamana rağmen hâlâ ilk günkü heyecan ve gururla hatırlanıyor. İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen SoloTürk F-16 Gösteri Uçuşu, Yenikapı semalarında fethin mirasını yeniden görünür kıldı. İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen program, gökyüzünü ay yıldızla buluşturdu.

Etkinlik İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın katılımıyla gerçekleşti. Gösteri için Yenikapı Meydanı’na akın eden vatandaşlar alanı doldurdu. Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı SoloTürk ekibinin gerçekleştirdiği gösteri, görsel ve işitsel etkisiyle izleyenleri etkiledi.

İstanbul Valisi Davut Gül de programda yaptığı konuşmada, gençlerin tarihine sahip çıkan, onu anlayarak geleceğe taşıyan bireyler olması gerektiğini vurguladı. Gösterinin sadece bir gösteri değil, aynı zamanda millî birlik ve beraberliğe dair güçlü bir mesaj taşıdığını ifade etti.

Vali Gül, Yenikapı semalarındaki bu güçlü selam fethin hatırasını yalnızca anmakla kalmadı; onu yaşatmanın ve geleceğe taşımanın en etkili yollarından birini sundu. Etkinlik sonunda vatandaşlar gösteriden duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, program sonrası yaptığı açıklamada, “F-16 akrobasi timimiz SoloTürk, İstanbul’un Fethi’nin 572. yılına özel gösterisiyle adeta gökyüzünü fethetti. O eşsiz sesiyle kulaklarımızın pasını sildi, ay yıldızlı manevralarıyla yüreklerimize gurur verdi. Gözümüz gökteydi, kalbimiz fethin ruhuyla doluydu,” ifadelerini kullandı.

Gösteri boyunca SoloTürk pilotlarının gerçekleştirdiği dikey tırmanışlar, keskin dönüşler ve gökyüzünde çizilen simgesel manevralar izleyiciler tarafından coşkuyla alkışlandı. Jetin ardında bıraktığı ay yıldız figürü özellikle çocukların ve gençlerin büyük ilgisini çekti. Meydanda kurulan ses sisteminden fethin tarihsel bağlamına dair anlatımlar paylaşıldı; Sultan Mehmed Han’ın azmi, ileri görüşlülüğü ve medeniyet inşasına dönük ideali vurgulandı.

29 Mayıs 1453’te gerçekleşen fetih, yalnızca bir askerî başarı değil; aynı zamanda karanlık bir çağı kapatıp adalet, ilim ve hikmetle aydınlanan yeni bir çağın başlangıcı olarak tarihe geçti. Bu ruhun bugüne taşınması yalnızca resmî törenlerle değil; ortak hafızayı canlandıran sembolik etkinliklerle de mümkün oluyor. SoloTürk’ün gökyüzüne kazıdığı gösteri de bu bağlamda değerlendirildi.

İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen bu özel program İstanbul’un kalbinde gökyüzüne çizilen ay yıldızla fetih ruhunu bir kez daha hatırlattı. SoloTürk’ün gökyüzündeki izleri bu topraklara duyulan sadakatin ve tarihe gösterilen vefanın simgesi olarak hafızalarda yer etti. İstanbul’un Fethi, yalnızca bir tarih değil; her yıl yeniden yaşanan ortak bir kimlik ve gurur kaynağı olmaya devam ediyor.