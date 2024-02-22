Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz oldu.

25 yaşında bir avukat olan Erdoğanyılmaz aynı zamanda yapay zeka ve teknoloji alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.

İstanbul’un en genç belediye başkan adayı olan Erdoğanyılmaz çıktığı ilk programda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetin kazanımlarını bir bir kaybettik

“Kendimi Mu stafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin muhatabı kabul eden bir Türk genciyim” diyerek söze başlayan Erdoğanyılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kronikleşmiş problemleri var. Cumhuriyetin ilk yıllarında, genç Cumhuriyet sanayi devrimleri yapmış, tarım devrimleri yapmış, inkıraza uğramış bir imparatorluktan dünyada saygı duyulan bir devlet inşa etmiştir. Fakat bundan sonra maalesef Cumhuriyetin kazanımlarının bir bir elden çıkartılmasına üzülerek şahit olduk” ifadelerini kullandı.

“Türk milleti bir çözümsüzlük denkleminin içine gömülmüştür”

Türkiye’nin deprem gibi, yapay zeka devrimini kaçırmak gibi çok büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğanyılmaz, tüm bunlara rağmen siyasete günlük polemiklerle uğraşıyor dedi ve şöyle devam etti; “Biz Türk gençliği olarak, bugün ulusal güvenlik problemi niteliğinde, İstanbul depremi gibi, ülkemizin yapay zeka devrimi gibi büyük bir devrimi kaçırıyor olması gibi, çok önemli tarihi problemlerle karşı karşıyayız. Bu aslında bizim için varlık mücadelesi. Biz bütün bu problemlere rağmen siyasi polemiklerle uğraşıyoruz, günlük siyasi problemlerle uğraşıyoruz. İktidar ve muhalefet asli vazifesini unutmuştur ve Türk gençliği, Türk milleti bir çözümsüzlük denkleminin içine gömülmüştür. Aslında çözülebilecek sorunları umursamayan ve kendi siyasi rantı peşinde koşan bir iktidar - muhalefet denklemiyle karşı karşıyayız.”

“Türk genci olarak bir görev üstlendik”

“Bu noktada, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin muhatabı bir Türk genci olarak bir görev üstlendik” diyen Erdoğanyılmaz, “Bağımsız Türkiye Partisi, beni İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday göstermiş oldu. Tabii ben sadece bir sembolüm. Türkiye'nin dört bir tarafında partimiz tarafından birçok genç aday gösterildi. Bağımsız Türkiye Partisi siyasette farklı bir farkındalık yaratmak istiyor, farklı bir yaklaşım uyandırmak istiyor. Ben bu noktada tüm Bağımsız Türkiye Partisi gönüllerine, bu tarihi sorumluluğu üstlendiği için, biz genç adaylara olan destekleri için, siyaseti dönüştürme gayeleri için çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Hüseyin Baş Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gençlerin konuşmasının önemli olduğunu söyleyen ve bize fikirlerimizi özgürce ifade edebileceğimiz bir platform oluşturan Prof. Dr. Haydar Baş Bey'i, partimizin kurucu genel başkanını özlemle anıyorum” dedi.

Cihan Erdoğanyılmaz kimdir?

BTP İstanbul Adayı Cihan Erdoğanyılmaz kendisini ise şu şekilde tanıttı; “Ben kimim. Bir araştırmacıyım. Ben hukukta yapay zeka üzerine çalışıyorum. İstanbul barosuna bağlı bir avukatım. Aynı zamanda Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Kamu tezi yüksek lisans eğitimim de devam ediyor. Bahsettiğimiz yapay zeka devrinde büyük şirketlerin devrimlerine sadece seyirci konumundayız. Biz bunu Türkiye'de nasıl uygulayabiliriz özellikle hukuk alanında, Adalet sistemini geliştirecek dil modelleri nasıl geliştirebiliriz? Yapay zeka alanında bu konuda çalışmalarımız var. Yurt dışından ve yurt içinden beraber çalıştığımız çok değerli araştırmacılar var. Bu projelerimizi de İstanbul'da uygulamak istiyoruz.”