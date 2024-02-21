31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Cumhur İttifakı’nın Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Aday listesi açıklandı.

Yerel seçim hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, Cumhur İttifakı’nın Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi adaylarını belirlemek için çalışmalarını tamamladı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta ile birlikte seçime girecek olan Belediye Meclis Üyesi adaylarının listesi, ilçe seçim kuruluna teslim edildi. İşte Listede yer alan isimler...