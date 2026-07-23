Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım ağını güçlendirecek yatırımlar çerçevesinde Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı 10 ve Orhaneli'ne bağlı 1 mahallede toplam 45 kilometre uzunluğundaki yolları yeniliyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Aşağıbalı, Çaltılıbük, Çiviliçam, Devecikonağı, Eskibalçık, Fındıcak, Karaköy, Soğukpınar, Yenikızılelma ve Yukarıbalı mahalleleri ile Orhaneli'ne bağlı Letafet Mahallesi bağlantı yollarında sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2,5 kilometrelik Aşağıbalı-Yukarıbalı, 2 kilometrelik Letafet bağlantı yolu, 4 kilometrelik Karaköy anayolu, 3 kilometrelik Çaltılıbük-Soğukpınar, 4 kilometrelik Soğukpınar-Yenikızılelma, 3,5 kilometrelik Yenikızılelma-Fındıcak ve 3 kilometre Fındıcak-Eskibalçık güzergahlarında sathi kaplama işlemini tamamladı.

Ekipler, 8,5 kilometrelik Yukarıbalı-Çiviliçam, 8 kilometrelik Çiviliçam-Fındıcak çatrağı ve 6 kilometrelik Eskibalçık-Devecikonağı güzergahlarında ise sathi kaplama çalışmalarına dört koldan devam ediyor.





BİBA: 'KESİNTİSİZ ULAŞIM İÇİN TEYAKKUZDAYIZ'



Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 17 ilçede kesintisiz ulaşım için ihtiyaç duyulan her noktada gerekli planlama ve çalışmaların yapıldığını belirterek 'Bütüncül bir bakış açısıyla Bursa'mızın genelinde bugünün ihtiyaçlarını tespit etmekle kalmıyor geleceğe dair de bir öngörü ortaya koyarak hemşehrilerimize layık oldukları hizmetleri sunabilmek için kapsamlı planlama ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öncelikli gündem maddelerimiz arasında bulunan ulaşımı, yalnızca şehir içinde değil kırsal bölgelerde de kesintisiz, güvenli ve konforlu kılma hedefiyle teyakkuz halindeyiz. Bu kapsamda Mustafakemalpaşa ilçemizin de kırsal mahallelerinde yolları yeniliyoruz. İhtiyaç duyulan her noktada da çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.





MUHTARLARDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR



Yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren Yukarıbalı Mahalle Muhtarı Yakup Bük, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve emeği geçen ekiplere teşekkür ederek, yapılan çalışmalar sayesinde mahalle yollarının daha güvenli ve konforlu hale geldiğini söyledi.

Yenikızılelma Mahalle Muhtarı Basri Sevim ise gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların mahallelerine daha kolay ve rahat ulaşım sağladığını belirterek ekiplere teşekkür etti.

Karaköy Mahalle Muhtarı Arif Aybey de mahalle yollarının genişletildiğini ve asfalt çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.