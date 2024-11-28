İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2024 yılı seçim vaatlerinden olan “Emeklilere Pazar Desteği”nin ödemeleri başlıyor. İlk ödemeler 29 Kasım Cuma günü yapılacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), emeklilerin pazar alışverişlerine katkı sunmak amacıyla “Emekli Pazar Desteği”ni hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu’nun seçim taahütleri arasında bulunan Emekli Pazar Desteği'ne başvurular 30 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Destek projesi emekli İstanbullular tarafından büyük ilgi gördü. “Emekli Pazar Desteği”ne 44 bin 377 kişi başvuruda bulundu.

ÖDEMELER 29 KASIM’DA BAŞLIYOR

İstanbul’da ikamet eden, sosyal desteğe başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin 76 emeklinin yıllık 10 bin TL ödemesi 29 Kasım Cuma itibariyle gerçekleştirilecek.

Pazar desteği ile 10 bin 76 emekliye toplam 100 milyon 760 bin TL’lik nakdi destek sağlanacak.