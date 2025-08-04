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Foça Fatih Camii’ndeki öğle namazının ardından gerçekleşen cenaze töreninde Dirim ailesinin mensupları, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Foça Belediyesi eski başkanları Gökhan Demirağ ve Fatih Gürbüz, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) siyasetçiler, meclis üyeleri ve vatandaşlar yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 1989-1999 yılları arasında iki dönem Foça Belediye Başkanlığı görevini yürüten merhum Nihat Dirim’in hayatını kaybeden oğlu Kerem Dirim’in cenazesine katıldı, aileye başsağlığı diledi. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Foça’nın efsane belediye başkanı merhum Nihat Erim’in vefat eden 38 yaşındaki oğlu Kerem Dirim’in cenazesine katıldı.

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