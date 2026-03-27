Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan biber fiyatlarına ilişkin yaptığı incelemelerde eksik beyan ve fahiş fiyat uygulamalarını ortaya çıkardı. Bir markete 1 milyon 806 bin TL ceza uygulanırken, usulsüzlük yapan firmalar vergi denetimine bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, son günlerde sosyal medyada yer alan biber fiyatlarına ilişkin paylaşımlar üzerine başlattığı denetimlerde önemli usulsüzlükler tespit etti.

Yapılan incelemelerde, ürün fiyatlarının Antalya halinde daha yüksek seviyelerde işlem gördüğü belirlendi.

Denetimler kapsamında bazı üretici, komisyoncu ve aracı firmaların; rüsum ve stopaj vergisi gibi mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla ürün fiyatlarını düşük göstererek eksik beyanda bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu firmalar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için durum, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bildirildi.

Öte yandan, Hal Kayıt Sistemi'ne düşük fiyatla bildirdiği ürünleri piyasada yüksek fiyatlarla sattığı belirlenen bir market hakkında da işlem başlatıldı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilen işletmeye, mevzuat kapsamında en üst sınırdan 1 milyon 806 bin 170 TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Bakanlık, piyasada fiyat istikrarını bozucu her türlü girişime karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, vatandaşların mağduriyetine yol açan uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.