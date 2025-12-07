İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şehir içi ulaşımda konfor, güvenlik ve erişilebilirliği artırmak amacıyla başlattığı, Uygulama Bazlı Taksi'nin beşinci ihalesi 9 Aralık 2025'te gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (İGFA) -İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), uzun süredir çözüm bekleyen taksi problemine karşı geliştirdiği 'Uygulama Bazlı Taksi Modeli' ile şehir içi ulaşımda yapısal bir dönüşüm başlattı. Kaliteli ve güvenilir taksi hizmetine olan talep ile yolcu seçme, kısa mesafe almama ve fazla ücret tartışmaları gibi kronik sorunların çözülmesi için geliştirilen modelin ihale süreçleri hızla devam ediyor.

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Barış Yıldırım 'Uygulama Bazlı Taksi Modeli' ve başvuru süreçleri ilgili yaptığı açıklamada, 'Uçtan uca yolculuğun kayıt edildiği bir sistemi biz hayata geçirdik. Dolayısıyla vatandaşlarımız için ve aynı zamanda şoförlerimiz için de oldukça güvenli bir ulaşım aracını hizmete almış olduk. Öncelikle Bakırköy'de Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüze gelerek vatandaşlarımız şartname temin edebilirler. Sonra ağırlıklı olarak E-Devlet'ten alınan belgelerle birlikte başvuru formunu doldurarak Saraçhane'de bulunan encümen müdürlüğümüze belgelerini teslim etmek suretiyle başvurularını tamamlayabilirler. Sıradaki ihalemiz 9 Aralık'ta yapılacak. Başvurular 8 Aralık saat 12'de sona erecek. Dolayısıyla vatandaşlarımız bu zaman dilimi içerisinde başvurularını gerçekleştirebilirler. Şu ana kadar 4 ihale gerçekleştirdik. Toplamda 202 adet taksinin satışı yapıldı. Şimdi bu ihalelerimizi gerçekleştirdikçe sahada da bu taksilerimiz daha görünür olacaklar.' diye konuştu.

SİSTEMİN ÖNE ÇIKAN AVANTAJLAR ŞÖYLE:

29 yıl lisans hakkı: Plaka sahipleri uzun vadeli ve istikrarlı bir yatırım yapıyor.

Plaka sahipleri uzun vadeli ve istikrarlı bir yatırım yapıyor. Dijital entegrasyon: Taksiler tamamen mobil uygulamalar üzerinden çağrılıyor, dijital taksimetre ile ücretlendirme yapılıyor.

Taksiler tamamen mobil uygulamalar üzerinden çağrılıyor, dijital taksimetre ile ücretlendirme yapılıyor. Temassız ödeme: Yolcular hızlı ve güvenli ödeme imkânına sahip oluyor.

Yolcular hızlı ve güvenli ödeme imkânına sahip oluyor. Şeffaf gelir takibi: Gelirler düzenli, öngörülebilir ve kontrol edilebilir hale geliyor.

Bu arada her yıl yapılacak Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) ile araçların donanımı, temizlik standartları ve sürücü davranışları denetleniyor.