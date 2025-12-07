Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), elektronik güvenlik alanında iki yeni ulusal meslek standardını yürürlüğe koydu. 'Elektronik Güvenlik Sistemleri Elemanı (Seviye 4)' ve 'Elektronik Güvenlik Sistemleri Uzmanı (Seviye 5)' standartları, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile resmiyet kazandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'de mesleki yeterlilik sistemini güçlendiren önemli bir adım atıldı. MYK, güvenlik teknolojilerinin hızla geliştiği elektronik güvenlik sektöründe, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini standartlaştırmak amacıyla iki yeni ulusal meslek standardını onayladı.

Tebliğ, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 252. maddesi ve Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesine dayanılarak hazırlanırken, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİ STANDARTLARIN DETAYLARI

Tebliğin eklerinde yer alan standartlar, sektördeki profesyonellerin yetkinliklerini Avrupa Yeterlilik Çerçevesi'ne (AYÇ) uyumlu hale getirerek, istihdam ve eğitim süreçlerini kolaylaştırması hedeflendi.

Buna göre, Elektronik Güvenlik Sistemleri Elemanı (Seviye 4) ile alarm, kamera, erişim kontrolü gibi sistemlerin montajı, bakımı ve arıza gidermesi. Orta düzey uzmanlık gerektiren pratik beceriler vurgulanmış; güvenlik firmalarında eleman istihdamını standartlaştıracak.

Elektronik Güvenlik Sistemleri Uzmanı (Seviye 5) ise; proje tasarımı, sistem entegrasyonu, risk analizi ve yönetmeliklere uyum. Üst düzey stratejik yetkinlikler tanımlanmış; büyük ölçekli projelerde uzman danışmanlık için zorunlu hale gelecek.

Yeterlilik belgeleri, sınav ve belgelendirme süreçlerini kapsayacak şekilde düzenlendi.