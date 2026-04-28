Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor; Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görülecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğüİ 28 Nisan Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.