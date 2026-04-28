Türkiye'de ilk defa gıda üzerine bir alışveriş merkezini hayata geçiren Kayseri Melikgazi Belediyesi, Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan Çarşı Melikgazi, düzenlenen basın toplantısı sonrası kapılarını vatandaşlara açtı.

KAYSERİ (İGFA) - Kentin yeni cazibe merkezi olan Çarşı Melikgazi ile Kayseri'nin sembol bir eseri kazandığını vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, basın mensuplarına brifing vererek, çarşıyı gezdirdi.

Başkan Palancıoğlu, haftanın 7 günü saat 10.00 ve 22.00 arasında hizmet verecek olan Çarşı Melikgazi'de et, balık, şarküteri, süt ürünleri, meyve sebze ve yöresel ürünler gibi birçok ürünün satışının yapılacağını belirterek şunları söyledi: '3,5 yıl önce temelini attığımız, büyük uğraş verdiğimiz güzel bir hayalimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu resmi bir açılış değil. İleri bir tarihte Ankara'dan ve Kayseri'den protokolün katılımı ile görkemli güzel bir açılışı hep birlikte yapacağız. Bu projenin temel amacı Kayseri'nin gıda ürünlerini ve özellikle yerel firmalarını öne çıkarmak, Kayseri'yi tanıtma. Erciyes gibi, Kaleiçi gibi, Kapalı Çarşı gibi Kayseri'ye, Melikgazi'ye yeni bir ziyaret mekânı, yeni bir şehir aksesuarını kazandırıyoruz. İspanya, İrlanda, Budapeşte gibi birçok yerde balık pazarı, et pazarı, meyve sebze pazarı gibi birçok pazar var. Burası başından sonuna kadar uğraştığım kendi kültürümüzü yansıttığımız güzel bir proje oldu. Kırmızı ve beyaz et, sakatat, balık gibi birçok ürün hijyenik ve nitelikli bir şekilde burada yer alacak. Kayseri'nin yerel mutfağının yer alacağı Sofra Melikgazi adında bir restoranımız var. Bir de 'Mekan Melikgazi' adı altında bir kafeteryamız olacak. Burası saat 10.00 ve 22.00 arasında, 7 gün boyunca hizmet verecek.'

'Çarşı Melikgazi, Türkiye'nin İlk Gıda Alışveriş Merkezi Olacak'

'Burası Türkiye'nin ilk Gıda Alışveriş Merkezi olacak.' diyen Başkan Palancıoğlu, 'Çarşı Melikgazi inşallah Kayseri'ye sembol bir eser olarak hizmet verecek. Burada farklı bir uygulamayı başlatıyoruz. Her cuma sabahı bir hatip ile Çarşı'mızı hizmete açacağız. Bu İstanbul Kapalı Çarşı'da hala yaşatılan bir gelenek. Biz de burada bu geleneği yaşatacağız. Çarşı'nın hayata geçmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarıma, ilgili kurumlara ve tüm firmalarımıza teşekkür ederim. Çarşı'mız Kayseri'mize ve Melikgazi'mize hayırlı ve uğurlu olsun.' şeklinde konuştu.

Yapılan duaların ardından Çarşı Melikgazi vatandaşların hizmetine sunuldu.