İstanbul Valiliği, artan orman yangını riskine karşı il genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı/yanıcı maddelerin satışını ve kullanımını geçici süreyle yasakladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, orman yangınlarının önüne geçmek ve telafisi güç zararların yaşanmasını engellemek amacıyla yeni tedbirlerin hayata geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artması, ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin yoğunlaşması ile kasten veya ihmal sonucu meydana gelebilecek yangın riskine dikkat çekildi. Bu kapsamda daha önce alınan 2026/1 sayılı Valilik Kararı doğrultusunda, 8 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatıldı.

Valilik, son dönemde orman yangınlarında yaşanan artış nedeniyle mevcut önlemlere ek tedbir alınmasına karar verildiğini belirterek, 16 Temmuz-28 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı ile yanıcı maddelerin satışının ve kullanımının yasaklandığını duyurdu. Yasağın uygulanmasının kaymakamlar başta olmak üzere ilgili tüm idareciler tarafından titizlikle takip edileceği belirtilen açıklamada, kolluk kuvvetlerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceği ifade edildi.