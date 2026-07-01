Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında bulunan erkek cesedine ilişkin faili meçhul dosyanın, yaklaşık 19 yıl sonra yapılan çalışmalarla aydınlatıldığını açıkladı. DNA incelemesiyle kimliği belirlenen olay kapsamında 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2007 yılında meydana gelen ve faili meçhul olarak kalan bir cinayet dosyasının yeniden yapılan çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasının vatandaşların adalete olan güveninin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyada, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Titiz çalışmalar sonucunda cesedin, 2007 yılından bu yana herhangi bir resmi işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan'a ait olduğu DNA incelemesiyle tespit edildi.

Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kolluk birimlerinin saha çalışmaları, teknik takip ve tanık beyanlarının değerlendirilmesiyle yeni delillere ulaşıldı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüpheliler gözaltına alındı.

Faili meçhul dosyaların aydınlatılması, milletimizin adalete olan güveninin güçlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, bu anlayışla karanlıkta kalmış dosyaları tek tek gün yüzüne: — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 1, 2026

Bakan Gürlek, yaklaşık 19 yıl sonra dosyanın aydınlatılmasında görev alan Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Jandarma Teşkilatı'na ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerine teşekkür ederken, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının koordinasyonuyla kamu vicdanını yaralayan faili meçhul olayların aydınlatılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.