Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünü oluşturan Nakkaş-Başakşehir Kesimi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, projede fiziki ilerlemenin yüzde 80'in üzerine çıktığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli projeler arasında yer alan Nakkaş-Başakşehir Kesimi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje şantiyesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kuzey Marmara Otoyolumuzun son kısmını oluşturan Nakkaş-Başakşehir Kesimi şantiyesinde incelemelerde bulunduk' ifadelerini kullanarak, projede bugün itibarıyla yüzde 80'in üzerinde fiziki ilerleme sağlandığını belirtti. 2027 yılında hizmete alınması planlanan proje ile İstanbul'un önemli ulaşım noktalarına erişimin daha hızlı ve güvenli hale getirileceğini ifade eden Uraloğlu, özellikle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Olimpiyat Stadı ve sanayi bölgelerine ulaşımın kolaylaşacağını kaydetti.

Projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da değinen Uraloğlu, Nakkaş-Başakşehir Kesimi'nin tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 9 milyar lira tasarruf sağlanacağını, karbon emisyonunun ise 32 bin ton azaltılacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, projenin İstanbul'un üretimine, ticaretine ve yaşam kalitesine katkı sağlayacağını vurguladı.