Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde kapsamlı değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle asansör zorunluluğundan bodrum kat uygulamalarına, süs havuzlarından ofislerin konuta dönüşümüne kadar birçok alanda yeni hükümler getirildi.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle yapılaşma, emsal hesabı, asansör uygulamaları, tadilat süreçleri ve mevcut yapıların dönüşümüne ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.

ASANSÖR ZORUNLULUĞUNDA YENİ DÖNEM

Yönetmelikle birlikte asansör uygulamalarında yeni kriterler getirildi. Buna göre, tek bağımsız bölümlü konutlar hariç olmak üzere, bağımsız bölüm, ortak alan veya eklenti bulunan bodrum katlar dahil kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla katlı binalarda ise asansör yapılması zorunlu olacak.

Asansör zorunluluğu bulunan yapılarda, bodrum katlar dahil tüm katlara hizmet verilmesi esas olacak. Ancak bağımsız bölüm, ortak alan veya eklenti bulunmayan bodrum katlarda asansörün ulaştırılması zorunlu olmayacak.

SÜS HAVUZU TANIMI YÖNETMELİĞE GİRDİ

Düzenlemeyle birlikte 'süs havuzu' kavramı da imar mevzuatına dahil edildi.

Süs havuzu; yüzme amacı taşımayan, görsel ve estetik amaçla yapılan, suyun farklı şekillerde hareketlendirilmesiyle oluşturulan, mimari yapıyla bütünlük sağlayan ve proje ihtiyaçlarına göre tasarlanan havuzlar olarak tanımlandı.

Bahçe düzenlemelerinde yapılan ve yapı ile bütünleşik olmayan bazı pergola ve süs havuzlarının da belirli şartlar dahilinde emsal hesabı dışında tutulabileceği düzenlendi.

BODRUM KAT VE EMSAL HESAPLARINA YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenlemeyle, belirli teknik alanlar dışında bağımsız bölüm veya ortak alan içeren bodrum katlar, bazı yapılarda kat hesabı ve emsal değerlendirmelerinde dikkate alınacak.

Ayrıca umumi bina kapsamındaki yapılarda, ortak kullanıma açık ve ticari amaç taşımayan çocuk oyun alanları, bakım alanları, mescit, otopark ve kullanılmayan ortak teras çatı alanları emsal hesabında ortak alan olarak değerlendirilebilecek.

RUHSAT VE TADİLAT SÜREÇLERİNE KOLAYLIK

Yönetmelikle mevcut yapıların tadilat süreçlerine yönelik de yeni hükümler getirildi. Ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşasına başlanmış yapılarda, yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliği gibi konularda güncel mevzuata uyulması şartıyla diğer hususlarda ruhsat tarihindeki mevzuat hükümleri uygulanabilecek. İki yıl içinde başlanmayan yapılarda ise yeniden ruhsat düzenlenmesi gerekecek.

Bodrum hariç 3 katı geçmeyen tek bağımsız bölümlü müstakil konutlarda, gerekli teknik şartların sağlanması halinde bina içine asansör veya erişilebilirlik standartlarına uygun kaldırma platformu yapılmasına izin verilebilecek.

Bunun için taşıyıcı sistemin korunması, gerekli projelerin hazırlanması ve fenni sorumlulukların üstlenilmesi şartları aranacak.

OFİSLER KONUTA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLECEK

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, bazı alanlarda ofis veya büro olarak ruhsatlandırılmış bağımsız bölümlerin konut kullanımına dönüştürülmesine imkan sağlandı.

Buna göre, daha önce uygulama imar planında konut yapılabileceğine ilişkin hüküm bulunan alanlarda, ofis veya büro kullanım amaçlı ruhsat almış ya da yapı kullanma izni bulunan yapılarda, parselin tamamında konut kullanım oranı yüzde 60'ı geçmemek kaydıyla kullanım değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek.

Başvuruların, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde sonuçlandırılması gerekecek.

Düzenlemeyle, bazı mevcut projeler için eski hükümler geçerli olmaya devam edecek. Daha önce ilgili başvuruları yapılmış, 6306 sayılı Kanun kapsamında sözleşmesi düzenlenmiş veya kamu yatırımları için ihale süreci başlatılmış yapılar, yeni bazı hükümlerden etkilenmeyecek.

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