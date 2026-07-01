Kültür ve Turizm Bakanlığı, kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle, konaklama amaçlı tahsislerde yatırımcının talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde yatak kapasitesi en az yüzde 10 oranında azaltılabilecek, kullanım bedelleri de yeni kapasite üzerinden yeniden belirlenecek.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeyle, kamu taşınmazları üzerinde gerçekleştirilen konaklama amaçlı turizm yatırımlarında tahsis edilen yatak kapasitesine ilişkin yeni bir uygulama getirildi.

Buna göre, yatırımcının talepte bulunması ve bu talebin uygun görülmesi halinde, kesin tahsise esas yatak kapasitesi en az yüzde 10 oranında azaltılabilecek. Bu durumda kullanım bedelleri, Bakanlık tarafından uygun görülen yeni kapasite üzerinden yeniden hesaplanacak. Yeni kullanım bedeli, resmi senet veya sözleşmede değişiklik yapıldığı tarihten itibaren geçerli olacak.

Düzenlemeye göre, kapasitesi düşürülen kesin tahsislerde ilerleyen dönemde yatak kapasitesinin yeniden artırılmasının talep edilmesi halinde ise ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında işlem yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı değişiklik, turizm yatırımlarında kapasite planlamasının yatırım koşulları ve işletme ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesine imkan sağlayacak.