Bursa'da Osmangazi Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sıfır atığı teşvik etmek amacıyla ilçenin 14 farklı noktasında kurduğu mobil atık getirme merkezleriyle vatandaşların kağıt, plastik, cam, metal, bitkisel yağ, pil ve elektronik atıkları geri dönüşüme kazandırmasına imkan sağlıyor.

BURSA (İGFA) - Çevreyi korumayı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı öncelikli hedefleri arasında gören Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği çevre odaklı projelerle sürdürülebilir yaşam konusunda örnek olmaya devam ediyor. Yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, yarının çevre politikalarını da düşünerek hareket eden Osmangazi Belediyesi tarafından ilçenin 14 farklı noktasına yerleştirilen mobil atık getirme merkezleri, vatandaşların geri dönüşüme kolay ve hızlı şekilde katkı sunabilmesine imkan sağlıyor. Mahallelerin çeşitli noktalarında konumlandırılan bu merkezler sayesinde geri dönüşüm kültürü günlük yaşamın doğal bir parçası haline geliyor.

Vatandaşlar, evlerinde ayrıştırdıkları kağıt, plastik, cam, metal, bitkisel yağ, pil ve elektronik atıkları bu merkezlere bırakarak doğanın korunmasına doğrudan katkıda bulunuyor. Her biri çevre için ciddi tehdit oluşturabilecek bu atıkların doğru şekilde toplanması ve geri dönüşüm sürecine kazandırılması sayesinde doğal kaynakların korunması sağlanırken, aynı zamanda çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Bu doğrultuda Kent Meydanı, Kükürtlü Caddesi, Hamitler Mahallesi ve Soğanlı Mahallelerinin ardından 10 ayrı noktaya daha yeni mobil atık getirme merkezleri kuruldu. Geçit, Nilüferköy, Kanalboyu, Dikkaldırım, Başaran, Akpınar, Bağlarbaşı, Adalet, Demirtaş Cumhuriyet ve Doğanbey mahallelerine konulan mobil atık getirme merkezleri ile atıkların geri dönüşüme kazandırılması sağlanıyor.

EKOLOJİK DENGENİN KORUNMASI İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Özellikle doğada uzun yıllar yok olmayan plastik atıkların geri dönüşüme kazandırılması, enerji tasarrufu ve doğal kaynakların verimli kullanılması açısından büyük önem taşıyor. Aynı şekilde toprağa ve su kaynaklarına zarar verebilen atık piller ile elektronik atıkların kontrollü şekilde toplanması, çevre sağlığının korunmasına önemli katkı sunuyor. Lavabolara döküldüğünde su kaynaklarını kirletebilen bitkisel atık yağların geri dönüşüm sistemine dahil edilmesi ise ekolojik dengenin korunması adına büyük değer taşıyor.