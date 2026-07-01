Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçlulara yönelik iade süreçlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı. Gürlek, 2026 yılının ilk yarısında 31 farklı ülkeden toplam 197 kişinin Türkiye'ye iade edilerek adalete teslim edildiğini bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç işleyerek adaletten kaçmaya çalışan kişilerin dünyanın neresine giderse gitsin takip edileceğini belirtti.

2026 yılının ilk yarısında yürütülen çalışmalar sonucunda, adi suçlar ve terör suçları kapsamında Türkiye'nin talepleri doğrultusunda 31 farklı ülkeden 197 kişinin iadesinin gerçekleştirildiğini açıklayan Gürlek, bu kişilerin adalete teslim edildiğini ifade etti. İade edilen kişiler arasında en yüksek sayı Gürcistan'dan gerçekleşti. Buna göre Gürcistan'dan 85, Almanya'dan 52, Yunanistan'dan 9, Karadağ'dan 8, Bulgaristan'dan 6, Hollanda'dan 3 ve Kırgızistan'dan 3 kişi Türkiye'ye getirildi.

Ayrıca Hırvatistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kazakistan, Kuzey Makedonya ve Polonya'dan ikişer kişi; Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Ermenistan, Fransa, Kolombiya, Kosova, Macaristan, Moldova, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna'dan ise birer kişinin iadesi sağlandı.

Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler. Adalet Bakanlığı olarak, yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerinin çok daha sıkı, tavizsiz ve anbean takipçisi olacağız.



Bu kararlılığımızın: — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 1, 2026

Bakan Gürlek, Türkiye'den iade talebinde bulunan ülkelere yönelik değerlendirmelerde, karşılıklı iş birliği ve mütekabiliyet ilkesinin dikkate alınacağını belirterek, 'İadeler konusunda iş birliği sergilenip sergilenmediğine, aramızdaki hukuki yardımlaşma ve mütekabiliyet ilkesine riayet edilip edilmediğine titizlikle bakacağız.' ifadelerini kullandı.

Terör örgütü mensupları, organize suç grupları, dolandırıcılar ve toplum huzurunu hedef alan suçluların peşinin bırakılmayacağını vurgulayan Gürlek, iade süreçlerinin Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarıyla yakın iş birliği içinde yürütüldüğünü kaydetti. Bakan Gürlek, yürütülen çalışmaların Türkiye'nin suçla mücadeledeki kurumsal kapasitesini ve uluslararası alandaki iş birliği gücünü ortaya koyduğunu belirterek, sürece katkı sağlayan ülkelere ve ilgili bakanlıklara teşekkür etti. Bakan Gürlek, Türkiye'nin suçla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliklerini güçlendirerek kararlı şekilde yoluna devam edeceğini ifade etti.