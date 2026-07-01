Gazeteci Yazar Mesut Demir, Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yaşanacak değişim ile ilgili son gelişmeleri kaleme aldı. Demir, 6 bakanın değişeceğini, yerlerine ismi geçen önemli isimlerin olduğunu belirtti.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da gerçekleştirdiği istişare toplantılarında milletvekilleri ve bakanlarla birebir görüşme gerçekleştirdi.

Vatandaşın talepleri ve tepkilerini dile getiren milletvekilleriyle yaptığı görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değişikliğe gideceği konuşulmaya başlandı.

Ankara kulisleri hareketli günlerinden birini yaşarken, 'Hangi bakanlar gidecek, kimler kalacak, yerine kimler gelecek?' sorularına cevap aranmaya başlandı.

Kulislere sıçan bilgilere göre, değişecek bakanlıklara teknokrat bakan değil, saha tecrübesi yüksek siyasi isimler geleceği belirtiliyor.

HANGİ BAKANLAR KALACAK?

Ankara kulislerine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun görevlerine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

3 BAKANIN DURUMU KRİTİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerde, vatandaşların ve AK Partililerin en çok şikayetçi olduğu bakan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.

Ekonomi politikalarının vatandaşa çok ağır geldiği, ek vergilerle esnafın ve KOBİ'lerin belini büktüğü ve iflasa sürüklendiği gibi şikayetler dile getirilirken, durumu kritik olan Bakan Mehmet Şimşek'in görevine devam edip etmeyeceği kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Milli Savunma anlamında önemli işler yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ilgili herhangi bir şikayet olmasa da, 71 yaşına giren Bakan Güler'in de değişimden nasibini alabileceği az bir ihtimal de olsa konuşuluyor.

İş dünyasına yönelik çalışmalarıyla takdir gören Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile ilgili de özellikle teknoloji alanındaki eksiklikler nedeniyle durumu kritik olan diğer bakan olarak yorumlanıyor.

HANGİ BAKANLAR GİDECEK?

Ankara kulislerine göre, 6 bakan ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sosyal medyada ve vatandaşlar arasında eleştiri oklarını üzerine çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bakanlık görevine son verilmesi bekleniyor.

Enflasyonun yüksek olduğu ortamda asgari ücret tartışmaları, emekli maaşı düzenlemeleri ve sendikal taleplerin tam ortasında sıkışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın revizyon dalgasından etkileneceği ve görevi devredeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Futbol başta olmak üzere kulüpler arası gerginliğe yol açan ve bir takımı açık bir şekilde desteklediği videoları sosyal medyada yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın değişimden nasibini alacağı Ankara kulislerinde konuşuluyor.

Her kabine değişikliğinde gitmesine kesin gözüyle bakılan, turizm sektöründen yoğun şikayetlerin olduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarım politikaları konusunda yetersiz kalan ve çiftçilerin tepkisine yol açan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denetimler konusunda her ne kadar son dönemde etkili çalışmalar yapsa da, geçmiş yıllarda yaşanan denetim eksikliğinden dolayı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın kabine değişikliğinden etkilenecek isimlerin başında geldiği belirtiliyor.

GİDECEK BAKANLARIN YERİNE KİMLER GELECEK?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eski Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz ve Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı, Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın ismi yeni Ticaret Bakanı olarak geçiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yerine AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Keşir isimleri kulislerde konuşuluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in isimleri öne çıkıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı için AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, TBMM İdare Amiri, eski futbolcu Alpay Özalan, gençlik kolları geçmişine sahip AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç isimleri konuşuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı için, İçişleri Bakan Yardımcısı, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel isimleri ağır basıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı için Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekçi, Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Tarım ve Orman eski Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci isimleri öne çıkıyor.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oluşturacağı beklenen seçim kabinesiyle 2027 yılında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine gidilmesi bekleniyor.

Sağlıklı ve esen kalın: