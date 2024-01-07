ZİNCİRLİKUYU/ ŞİŞLİ- İBB, İstanbul trafiğine “yaya” odaklı çözüm getiriyor. İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı İstanbul trafiğine çözüm olacak, yayalara nefes aldıracak, ulaşımı kolaylaştıracak BULUT projesini hazırladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk olarak Zincirlikuyu’da uygulanacağını duyurduğu “Zincirlikuyu Yaya Sirkülasyonu Fizibilite Çalışması: Bulut Zincirlikuyu” projesinde, yollar üstü yaya kaldırımı ile trafik ve yayalar ayrılacak. Yıllardır, birbirlerine yaya ulaşımı olmayan mahalleler birbirine bağlanacak. Yollar üzerindeki yaya BULUT yolu aynı zamanda şehir parkı olacak.

İstanbul’un en yoğun ulaşım noktalarından biri olan Zincirlikuyu; metro, metrobüs, otobüs, dolmuş, taksi yolcularının tamamına ev sahipliği yapıyor. Tüm toplu taşıma araçlarının bir araya toplandığı Zincirlikuyu’da günde yaklaşık 100.000 kişi ulaşım modunu değiştiriyor. Zincirlikuyu bir transfer noktası olmasının yanı sıra yayalar için kaotik bir alan haline geliyor.

TRANSFER MERKEZİ SADELEŞECEK

Levent-Beşiktaş arasında Büyükdere Caddesi’nin devamlılığını yayalar için kesintiye uğratan büyük bir engelken, öte yandan Gayrettepe, Esentepe, Levazım ve Balmumcu mahallelerindeki yerleşimin birbiriyle ve Büyükdere aksıyla olan yaya iletişimini de koparmış durumda. Zincirlikuyu Transfer Merkezi’nin 17 adet çıkış-varış noktası var. Dolayısıyla Zincirlikuyu Transfer Merkezi içerisinde yüzlerce farklı rota bulunuyor. BULUT projesi; Zincirlikuyu’daki altyapıyı düzelterek, transfer merkezini sadeleştirmeyi hedefliyor.

BULUT NEDİR?

BULUT, Zincirlikuyu Transfer Merkezi’ne yayalar için tasarlanmış bir yollar üstü transfer parkı. BULUT Levent-Beşiktaş hattında Zincirlikuyu Transfer Merkezi’nin yarattığı kesintiyi onarmayı öneriyor. Büyükdere Caddesi’ne, kollarını Gayrettepe, Esentepe, Levazım ve Balmumcu mahallelerine uzatan yollar üstü bir yaya kaldırım sistemi kuruyor. Dolayısıyla BULUT, aralarındaki yaya dolaşımı çoktan kopmuş bu mahalleleri ve aksları tekrar birbirine bağlıyor; şehir içi yaya dolaşımını trafikten uzak çalışır hale getiriyor.

DÜZENLİ, YEŞİL, KONFORLU

BULUT, otobüs, dolmuş ve taksiden inenlerle yaya olarak buraya ulaşan insanları metrobüs ve metro hattına sağlıklı ve hızlı şekilde bağlayacak. Tüneller, geçitler, asansörler ve köprülerin yarattığı kaosun yerine BULUT kendisini bir ulaşım aracı olarak ortaya koyacak. Aynı zamanda BULUT, bir şehir üstü park olacak. Metro tünellerinden, metrobüs egzozundan, araç gürültüsünden, dar kaldırımlardan kopararak bir süreliğine gökyüzüne çıkaracak, şehrin manzarasına ulaştıracak ve refüjlerdeki, etraftaki yeşili birbirine bağlayacak. BULUT ile D-100 ve Büyükdere üzerindeki 4 otobüs durağı yeniden düzenlenecek. Duraklar konforlu, akıcı ve diğer ulaşım sistemleriyle bağlantıları düzenlenmiş bir hale getirilecek.

SOSYAL ALANLAR SADECE YAYALAR İÇİN

Zincirlikuyu’dan geçen, burada buluşan insanlar için temel ihtiyaçlara dair programı taşıyan bir kentsel omurga olan BULUT projesi kapsamında; kafe, çiçekçi, gazeteci, halk ekmek, ibb kitapçısı, akıllı bilet istasyonu gibi alanlar da olacak. Projenin başlangıç tarihinden itibaren 14 aylık bir süre zarfında tamamlanması bekleniyor.