Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı törende İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) arasında 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı.

İSTANBUL (İGFA) - Beşiktaş'taki İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV) Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf İTekin, 28 Şubat'ın Türkiye'de sadece mesleki ve teknik eğitimde değil; bütün alanlarda siyaset, demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal algılar üzerinden kendilerine dayatılan bir dönem olduğunu, toplumsal yaşamdaki izlerinin kolay kolay silinmediğini ve travmaların oluştuğunu belirtti.



Bakan Tekin, Bakanlık olarak bu travmaların mesleki ve teknik eğitimde atlatılması için çok yoğun çaba içine girdiklerini anlatarak, 'Katsayı zulmünün mevzuattan çıkartılmış olması, meslek liselerini bir anda tekrar popüler hale getirmiyor. Bunun için başka şeyler yapmak lazım' dedi.



Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimle ilgili önemli kırılma anlarından birinin 2014 yılında çıkan ve kamuoyunda 'dershane kanunu' diye bilinen kanun olduğunu aktaran Bakan Tekin, 2014'te 81 ildeki bütün mesleki ve teknik eğitim veren okulları alan ve dallar açısından masaya yatırdıklarını, 1930'lu yıllarda açılan bölümlere bugün hala ihtiyaç olup olmadığını ve ne yapmak gerektiğini konuştuklarını dile getirdi.



Bakan Tekin, o dönem değişiklik yapılmasaydı Bakanlığın ayakkabıcılık programı için müfredatı kendisinin yazacağını belirterek, 'Biz ne yaptık? Proje okul kavramını yaparak dedik ki ayakkabıcılık programının müfredatını Ayakkabıcılar Odasıyla beraber yapalım. Ne türden bir nitelik aradıklarını onlarla beraber konuşalım. Proje okul, bize böyle bir kolaylık sağladı. İlgili alanın temsilcisiyle oturduk ve müfredatını beraber yaptık. Bugün eğer şu protokolleri imzalayabiliyorsak, İstanbul Sanayi Odası bizimle herhangi bir okulda bunları yapabiliyorsa, o gün başlattığımız sürecin sonucu. Birlikte programını oluşturduğumuz okulda okuyan çocuklarımızın desteklenmesi için işbaşı eğitimlerinde çocuklarımıza destek ödemeye başladık.' ifadelerini kullandı.



Muhalefetin bu konuda kendilerini çok eleştirdiğini anımsatan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Meslek lisesindeki çocukları iş dünyasıyla protokol yaparak birlikte yetiştirmemizi, 'çocukları sermayenin kucağına atmak' olarak tanımlıyor. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Mesleki eğitim alan çocuklarımızın atölyede, fabrikada eğitim almasından niye rahatsız olabilirsiniz?' dedi.