Ankara'da Keçiören Belediyesi Gül Adası Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri, Atatürk Cumhuriyet Kulesi 100. Yıl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek kitaplarla dolu atmosferi yakından tanıma fırsatı buldu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören'de çocukların erken yaşta kütüphane kültürüyle tanışmalarını amaçlayan gezide minik öğrencilerin heyecanı gözlerine yansıdı.

Kütüphane görevlileri ve öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleşen gezide öğrencilere kütüphanenin işleyişi, kitapların nasıl sınıflandırıldığı ve kitap okuma alışkanlığının önemi hakkında bilgiler verildi.

Çocuklar, kütüphane raflarında yer alan birbirinden farklı kitapları inceleyerek merak ettikleri eserleri yakından görme imkânı buldu.

Kütüphane ortamını keşfeden öğrenciler, gelecekte daha sık vakit geçirecekleri bu özel mekânı şimdiden tanımış oldu.