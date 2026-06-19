Bulgaristan'dan 37 yıl önce Türkiye'ye göç eden Roumen Ognanov, Türkiye'de resmi olarak yaşamını sürdürürken ülke kayıtlarında 'ölü' olarak göründüğünü iddia etti. Miras ve mal varlığı nedeniyle öz ablası tarafından ölüm belgesi düzenletildiğini öne süren 63 yaşındaki Ognanov, yıllardır süren hukuk ve kimlik mücadelesinde yetkililerden yardım bekliyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 1989 yılında Bulgaristan'daki zorunlu göç dalgasıyla Türkiye'ye gelen ve yıllardır Trakya'da yaşayan Roumen Ognanov, hayatını altüst eden iddialarla gündeme geldi.

Edirne Valiliği tarafından verilen süresiz ikamet belgesiyle Türkiye'de yaşamını sürdüren Ognanov, Bulgaristan'daki resmi kayıtlarda ise yıllardır 'ölü' olarak göründüğünü öne sürdü. İddiaya göre Bulgaristan'daki mal varlığının satılabilmesi için öz ablası, yerel makamlara kardeşinin öldüğünü beyan etti. Ognanov, bu süreçte kendisine ait evlerin satıldığını ve miras haklarının elinden alındığını savunarak, satışlardan herhangi bir pay almadığını söyledi.

Bulgaristan'daki bir yerel yönetim görevlisiyle yaptığı telefon görüşmesinde durumdan haberdar olduğunu anlatan Ognanov, 'Türkiye'de yaşıyorum ancak Bulgaristan kayıtlarında ölü görünüyorum' diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

'EVRAKLARIM YOK EDİLDİ' İDDİASI

Türkiye'ye geldikten sonra uzun yıllar Tekirdağ ve çevresinde çalıştığını belirten Ognanov, Türkiye Cumhuriyeti kimliği alabilmek için topladığı belgelerin de iki kez ortadan kaybolduğunu iddia etti. Evraklarının kasıtlı olarak yok edildiğini öne süren Ognanov, bu nedenle resmi işlemlerini tamamlayamadığını ve bugün yalnızca süresiz ikamet belgesiyle yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Bulgaristan'daki hukuki durumunu düzeltmek ve yaşadığını resmi olarak kanıtlayabilmek amacıyla yıllardır konsolosluk nezdinde girişimlerde bulunduğunu ifade eden Ognanov, geçici seyahat belgesi almak için yaptığı başvuruların sonuçsuz kaldığını ileri sürdü. Bulgaristan'a giderek mahkeme önünde yaşadığını kanıtlamak ve mal varlığı üzerindeki haklarını geri almak istediğini belirten Ognanov, bürokratik süreçlerin çözülmesi için destek talebinde bulundu.

SAĞLIK SORUNLARIYLA DA MÜCADELE EDİYOR

63 yaşındaki Ognanov, ciddi sağlık sorunları yaşadığını, akciğer ve karaciğer rahatsızlıkları nedeniyle çalışamadığını belirterek sosyal ve hukuki destek istedi.

Can güvenliği konusunda da endişeleri olduğunu ifade eden Ognanov, kişisel eşyalarını alabilmek için güvenlik güçlerinden yardım talep etti. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen Türkiye'ye bağlılığını vurgulayan Ognanov, amacının yalnızca Bulgaristan'daki resmi kayıtlardaki durumunu düzeltmek ve haklarını geri almak olduğunu söyledi.