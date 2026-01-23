Maltepe Belediyesi, öğrencilerin eğitim ve kariyer yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gedik Üniversitesi iş birliğinde, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik 'Mesleki Tanıtım Günleri' düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde etkinlikte, farklı alanlardan akademisyenler meslek seçiminden kariyer planlamasına uzanan deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Öğrencilerin eğitim ve kariyer yolculuklarında yanlarında olan Maltepe Belediyesi, Gedik Üniversitesi iş birliğiyle 'Mesleki Tanıtım Günleri' düzenlendi. Programda Mühendislik Fakültesi adına Öğr. Üyesi Dr. Murathan Alpay, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) adına Öğr. Üyesi Dr. Ali Aytaç ve Spor Bilimleri Fakültesi adına Arş. Gör. Şerefcan Çakır yer aldı. Akademisyenler, kendi alanlarının sunduğu kariyer olanaklarını anlatarak, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun meslek seçiminde nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair önemli bilgiler verdi.

UZMANINDAN ÖĞRENDİLER

Üniversite hazırlık sürecinde olan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, mesleklerin yalnızca üniversite eğitimiyle sınırlı olmadığı, mezuniyet sonrası iş hayatı, uzmanlaşma alanları ve kariyer basamakları da ele alındı. Öğrenciler, merak ettikleri soruları doğrudan yöneltme fırsatı buldu. Maltepe Belediyesi yetkilileri, gençlerin bilinçli tercihler yapabilmesi için bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, eğitimden kariyere uzanan süreçte öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.