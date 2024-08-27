ANKIROS Fuarı 16. kez İtalyan döküm teknolojilerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 19-21 Eylül’de İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan fuarda, 60’tan fazla İtalyan firması yer alacak. Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleri için de referans olan fuarı yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - 19-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan 16. ANKIROS Fuarı, İtalyan döküm teknolojilerinin Türk metalürji sektörüyle buluşmasına sahne olacak. Fuara katılacak 60’tan fazla İtalyan firması arasında İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) ile İtalyan Döküm Sanayicileri Derneği (AMAFOND) tarafından organize edilen İtalya Pavyonu’nda döküm teknolojisi sektöründe faaliyet gösteren önemli 13 İtalyan şirketi de yer alacaktır. Firmalar ileri döküm makinelerini sergileyerek, Türk döküm sektörü temsilcilerine teknolojik yeniliklerini tanıtacak. Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği ile uzun yıllardır iş birliktelikleri yapan İtalyan Döküm Sanayicileri Derneği’nin (AMAFOND) üyesi firmalar, fuarda endüstri 4.0 gereksinimlerine uygun ve düşük enerji tüketimli yeni nesil ürünlerini uluslararası yatırımcıların da beğenisine sunacak.

BİNDEN FAZLA KATILIMCIYI AĞIRLAYACAK

Orta Asya ve Ortadoğu ülkeleri için referans noktası olan fuarın, binden fazla katılımcı ve yaklaşık 20 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor. Türkiye metal döküm sanayi, 2023 yılı itibarıyla üretim hacmi açısından Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise yedinci en büyük döküm üreticisi konumunda bulunuyor. Büyük üretim kapasitesi de Türkiye’yi jeopolitik konumunda öne çıkarıyor. ANKIROS Fuarı İtalyan üreticilere, hem Orta Doğu ve Orta Asya’dan gelecek müşterilerle hem de öne çıkan Türk dökümhaneleriyle tanışma ve iş birliği yapma olanağı sunuyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ İTHALAT ORTAĞI

2023 yılında Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacmi 27,3 milyar dolar olarak kaydedildi. 2024 yılının ilk altı aylık verilerine göre ise Türkiye ile İtalya arasındaki toplam ticaret hacmi 14,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Metalürji sektörü açısından ise Türkiye aynı dönemde İtalya’dan 18,8 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Bu rakamla İtalya, makine ve ekipmanları alanında Türkiye’nin en büyük üçüncü ithalat yaptığı ülke oldu.