Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan akredite, sektörün ilk onaylı Ar-Ge merkezine sahip ASAŞ, Türkiye’nin en fazla AR-GE harcaması yapan şirketlerinin yer aldığı ‘Ar-Ge 250’ listesinde 131 milyon TL’yi aşan harcamasıyla alüminyum sektöründe ilk sırada yer aldı.İSTANBUL (İGFA)- Ekonomi ve iş dünyası portalı Turkishtime, bu yıl 11’incisi gerçekleştirdiği Türkiye’nin Ar-Ge Harcaması En Yüksek 250 Şirket Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.

Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ, “Türkiye Ar-Ge 250” listesine 113 milyon TL’yi aşan Ar-Ge harcamasıyla alüminyum sektöründe ilk sıradan girmeyi başardı. ASAŞ, 2015 yılında kurduğu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan akredite sektörün ilk onaylı Ar-Ge merkezi ile katma değerli ürünlerin yanı sıra hizmet verdiği otomotiv, raylı sistemler gibi nitelikli sektörlerin ihtiyacı olan proses ve ürünlerin geliştirilmesine de katkı sağlıyor.

ASAŞ, Turkishtime’ın ‘Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması’nın sonuçlarına göre En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 250 Firma arasında 72’inci sırada, 2023 Ar-Ge Merkezinde Alınan Tasarım Tescil Sayısına Göre İlk 50 kategorisinde ise 71 tescil ile 4’üncü sırada yer alıyor. Şirket, ayrıca 2023 AR-GE Merkezinde Yürütülen Proje Sayısına Göre İlk 100’de 18’inci, 2023 Ar-Ge Merkezinde Alınan Ulusal Patent Sayısına Göre İlk 50’de 3 ulusal patent ile 43’üncü, 2023 Ar-Ge Merkezinde Alınan Faydalı Model Sayısına Göre İlk 50’de 1 faydalı model ile 39’uncu sırada bulunuyor.

Ar-Ge ve inovasyon projelerinin Türkiye’nin teknoloji ekosisteminin gelişmesine önemli bir katkı sunduğunu hatırlatan ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, “Şu anda Türkiye’de akademik bilginin teknolojiye dönüşümü için üniversite sanayi iş birlikteliğine dayanan sağlam bir ekosistem oluşmaya devam ediyor. Farklı uzmanlık alanlarına sahip firmaların bir araya geldiği ARGE projelerinin sayısıgiderek artıyor. Bu durum ülkemizdeki teknoloji konusundaki gelişimi destekliyor. Biz de Ar-Ge çalışmalarımızla global arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederken bu konuda kanaat önderi olarak konumlanmayı da hedefliyoruz. Hali hazırda dahil olduğumuz Avrupa Birliği projeleriyle de bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.