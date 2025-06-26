İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da motosikletle bir kafeyi kurşunlayan 3 şüphelinin yakalandığını duyururken, gençlere “Şehir eşkıyalığına özenmeyin” çağrısı yaptı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da motosikletli şahıslar tarafından bir kafenin kurşunlanması ve olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine düzenlenen operasyonu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gereği Yapıldı-Motosikletle Kurşunlama” başlığıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışması sonucu 3 şüphelinin yakalandığını ve eylemde kullanılan motosikletin ele geçirildiğini açıkladı.

Olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen şahsın, farklı suçlardan kaydı bulunan ve yurtdışında firari olan S.A. olduğu belirtildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1938219891602973080

Bakan Yerlikaya, gençlere seslenerek, “Sözde korku salmak için şehir eşkiyalığına özenenlere alet olmayın. Onların gittiği yol, yol değildir. Milletimizin huzur ve güvenliğini bozmak için suç işleyenlerle sohbetinizi kesin, onların oyunlarına gelmeyin. Devletimiz çok güçlüdür. Hiçbir suçlu güvenlik güçlerimizden de adaletten de kaçamaz” dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyonun başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün titiz çalışmalarıyla şehir güvenliğinin korunduğunu ifade etti