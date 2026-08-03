İBB, tarihinde ilk kez 2020 yılında başlattığı tarım desteklerinin hasat sevincini üreticilerle birlikte Çatalca'da düzenlediği 'Hasat Bayramı'nda paylaştı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tarımsal üretimi desteklemek amacıyla geleneksel olarak düzenlenen 'Hasat Bayramı', bu yıl Çatalca'da gerçekleştirildi. Çatalca Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen etkinlikte tarımsal üretimin önemi, çiftçilere sağlanan destekler ve yerel yönetimlerin tarıma katkısı ön plana çıktı.

Programa İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda üretici katıldı.

ASLAN: 'HUKUKUN VE ANAYASANIN YANINDAYIM'

Programda konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, konuşmasının başında ülkenin içinde bulunduğu sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gecikmeli katılımının nedenini başka bir toplantıya katılması olarak açıklayan Aslan, hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak, 'Kimse benden kanun dışında, hukuk dışında, yasa dışında bir şey yapmamı beklemesin. Kimse benden öz kardeşim dahi olsa hata yapıyorsa onun yanında yer almamı beklemesin. Ben bu ülkenin anayasasının, kanununun yanındayım.' dedi.

İBB'nin tarıma yönelik desteklerinin önemine değinen Aslan, geçmişte İstanbul'da tarımsal üretimin yeterince desteklenmediğini belirterek, bugün üreticilerin fide, mazot ve diğer desteklerle yeniden üretime kazandırıldığını söyledi.

'İstanbul'da tarım olmaz' anlayışını eleştiren Aslan, İBB'nin ücretsiz fide dağıtımı ve üretici destekleriyle tarımsal üretimi güçlendirdiğini ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Üreten köylü milletin efendisidir' sözünü hatırlatan Aslan, yerel yönetimlerin üretimi desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

'10 BİNİ AŞKIN ÜRETİCİYE DESTEK SAĞLANDI'

İBB'nin son yıllarda tarımsal desteklerini önemli ölçüde artırdığını belirten Aslan, 2020 yılında 693 üreticiye ulaşan destek programlarının bugün 10 bin 818 çiftçiyi kapsadığını söyledi.

Aslan, bugüne kadar 70 milyondan fazla sebze fidesinin dağıtıldığını, fide, tohum, yem, gübre ve mazot desteği başta olmak üzere toplam 667 milyon liralık nakdi destek sağlandığını ifade etti. Bu yıl yapılacak tarımsal destek tutarının ise 300 milyon liraya ulaşacağını belirtti. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel de konuşmasında belediyeciliğin yalnızca altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirterek, üreticinin yanında olmanın temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Tarımın ülke ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Güzel, 'Toprağı korumak geleceği korumaktır, üreticiyi korumak çocuklarımızın yarınını korumaktır.' dedi.

Atatürk'ün 'Milli ekonominin temeli tarımdır' sözünü hatırlatan Güzel, Çatalca'nın verimli tarım arazilerini korumaya ve üretimi desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, 'Çatalca üretirse İstanbul kazanır, Çatalca üretirse sofralar bereketlenir, Çatalca üretirse tüm Türkiye kazanır.' diye konuştu.

HASAT TARLADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konuşmaların ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ve üreticiler Kaleiçi Mahallesi'ndeki tarım arazisine geçerek sezonun ilk hasadını birlikte gerçekleştirdi. Etkinlik, hasat sonrası çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.