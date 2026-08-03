Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını sağlamak ve kentin doğal, tarihi ile turistik değerlerini yakından tanımalarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen 'Engelsiz Rota' etkinliği yoğun ilgi görüyor.

ORDU (İGFA) - Etkinlik kapsamında Ordu'nun 19 ilçesinden engelli bireyler ve aileleri bir araya getirilerek kentin önemli destinasyon alanlarına gezi programları düzenleniyor.

Katılımcılar Yason Burnu, Hoynat Adası, Çikolata Park ve Çınarsuyu Tabiat Parkı gibi alanları ziyaret ederek Ordu'nun eşsiz doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buluyor.

Gezi programı boyunca çeşitli sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçiren vatandaşlar hem sosyalleşmenin hem de şehrin farklı noktalarını yakından tanımanın mutluluğunu yaşıyor.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılar, 'Böylesine güzel bir imkânın bizlere sunulmasından dolayı çok mutluyuz. Özellikle çocuklarımız bu etkinliği çok sevdi. Hem sosyalleşiyor hem de Ordu'nun birbirinden güzel noktalarını görme fırsatı buluyoruz. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 'Engelsiz Rota' etkinliğiyle engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer almalarını desteklerken, kentin sahip olduğu doğal, tarihi ve turistik değerleri de vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.