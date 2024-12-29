İstanbulluların sağlıklı, kaliteli ve hesaplı un ve unlu mamul ihtiyacını karşılayan İstanbul Halk Ekmek, çölyak hastalığı ve glüten hassasiyeti olanları unutmyarak, 81 ilde yaşayan 4 bin kişiye glütensiz ürünlerden oluşan yılbaşı hediye kolileri gönderdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Perakende Grubu iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek (İHE) AŞ, hijyenik ortamda, el değmeden ve yüksek kalitede 52 farklı ürünü hem İstanbullular ile hem de Türkiye’nin dört bir yanında yaşayanlar ile buluşturuyor.

Piyasa değeri çok yüksek olan bu ürünleri çölyak ve PKU hastalarına daha uygun fiyatlı ulaştıran Halk Ekmek, dini bayramlarda ve yıl başlarında özel olarak hazırlanan hediye paketleriyle de binlerce kişiye destek oluyor.

Yılda toplam üç kez dağıtılan ve 4 bin kişiye ulaştırılan hediye kolileri içerisinde 1 kg glütensiz un, 5 adet glütensiz roll ekmek ve glütensiz tatlı kurabiye bulunuyor.

ÇÖLYAK VE PKU HASTALARINA ÖZEL İNDİRİM

İstanbul Halk Ekmek, 2023 yılından beri çölyak ve PKU hastalarının tükettikleri glütensiz ürünlere, liste fiyatlarından daha uygun şekilde ulaşmasını sağlıyor. Hastalar, https://www.ihe.istanbul/ adresinden oluşturacakları hesaplarına e-Devlet’ten hasta olduklarına dair indirdikleri barkodlu raporlarını yükleyerek hem indirimli ürün satın alabiliyor hem de senede üç kere gönderilen hediye kolilerden faydalanabiliyor.