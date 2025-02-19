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Vali Gül,'' Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.'' ifadelerinde bulunarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

Bin 381 engelli öğretmen ataması netleşti... Engelli adayların öğretmenlik için ilk başvurusu 24 Şubat'ta

Bin 381 engelli öğretmen ataması netleşti... Engelli adayların öğretmenlik için ilk başvurusu 24 Şubat'ta

İstanbul Valisi Davut Gül, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.