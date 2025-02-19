Deprem anında yaşanabilecek panik ve kaosun önlenmesi için tatbikatların önemine değinen İSG uzmanı Dr. Tuğçe Oral, deprem tatbikatların yasal zorunluluğuna atıfta bulunarak, çalışanlar ‘Temel İSG Eğitimi’ almak zorunda olduğunu ve herkesin acil durumlarda kullanmak üzere deprem çantasının bulundurması gerektiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - İş yerlerinde deprem tatbikatlarının uygulanması ve çalışanların güvenliğinin sağlanması konusunu değerlendiren uzmanlar, sık sık yapılan tatbikatların, tespit edilen eksiklikler üzerinden yapılan değerlendirmeler sayesinde iyileştirmeler yapılmasını mümkün kıldığını söylüyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünden Arş. Gör. Dr. Tuğçe Oral, iş yerlerinde deprem tatbikatlarının uygulanması ve çalışanların güvenliğinin sağlanması hususunda önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Oral, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ‘İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’ ile tüm işyerlerinde işin faaliyet tanımı, konumu ve kontrol edilemeyecek durumlar gibi faktörleri dikkate alarak acil durumlar hakkında hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladığını kaydederek, İSG açısından tanımlanan tüm acil durumlar için haberli ve habersiz olmak üzere yılda en az iki defa tatbikat yapılması gerektiğini söyledi.

Tatbikatların düzenli yapılması acil durumların olumsuz sonuçlarını yok etmeye fayda sağlayacağını belirten Dr. Oral, deprem anında yaşanabilecek panik ve kaosun önlenmesi için tatbikatlar önemli olduğuna dikkati çekti.

Deprem anında yaşanabilecek panik ve kaosun önlenmesi için tatbikatların önemine değinen Oral, “İkaz ve uyarı işaretlerine karşı kazanılan aşinalık sayesinde çalışanlar, panik yapmadan nasıl hareket edeceklerini öğreniyor. Böylece, kriz anında sorumlu kişilere hızlıca bilgi aktarabiliyor ve olayların kontrol altına alınmasına yardımcı oluyorlar.” diye konuştu.

İş yerlerinde deprem tatbikatlarının yasal bir zorunluluk gereği yapılmasının önemine işaret eden Dr. Tuğçe Oral, bu konuda ‘Çök-kapan-tutun’ eylemleri herkes tarafından doğru uygulanması gerektiğini kaydetti. Oral, “Yapılan deprem tatbikatında, ‘çök-kapan-tutun’ eylemlerinin herkes tarafından doğru uygulanıp uygulanmadığı gözlemlenerek notlar alınmalıdır. Yangın tatbikatında ise, çalışanlar arasından seçilen ve eğitilen acil durum ekibinin müdahale süreci ile diğer çalışanların acil çıkış yollarını kullanma performansı değerlendirilerek bir rapor hazırlanmalıdır. Elde edilen sonuçlara göre, çalışanlara tekrar bilgiler aktarılmalı ve tatbikat yeniden uygulanmalıdır.” dedi.

ÇALIŞANLAR ‘TEMEL İSG EĞİTİMİ’ ALMAK ZORUNDA!

Çalışanların, işe başladıkları anda zorunlu olarak ‘Temel İSG Eğitimi’ almak durumunda olduğunu dile getiren Dr. Tuğçe Oral, “Bu eğitimde, acil durumlar ve ilk yardım konularında temel bilgiler teorik olarak aktarılırken; işyerindeki acil durum ekiplerinin iletişim bilgileri ve sertifikalı ilk yardım personeli bilgileri de paylaşılmaktadır. Ayrıca, bu bilgilerin işyeri içerisinde hangi ilan ve duyuru panolarında yer aldığı belirtilmektedir. Böylece çalışanlara, teorik anlamda farkındalık kazandırılmış olur.” diye konuştu.

HERKESİN DEPREM ÇANTASI HAZIRDA BULUNMALI!

“Deprem, hepimizin bildiği gibi, kontrolümüz dışında gelişen acil bir afettir. Bu nedenle, işyerinde yapılan tatbikatlar sayesinde doğru hareket ve davranış farkındalığı sağlanırken, öngörülemeyen olumsuz durumlarda güvenli bir alanda sağlıklı kalabilmek için ihtiyaçlarımızın karşılanması büyük önem taşır.” diyen Dr. Oral, “Herkesin acil durumlarda kullanmak üzere mutlaka bir deprem çantası hazırda bulundurması gerekmektedir.” dedi.

Deprem sonrasında, tüm çalışanların güvenli alan olarak belirlenen toplanma alanında yoklama listesi ile takip edilmesi gerektiğine işaret eden Dr. Tuğçe Oral, “Öncelikle, toplanan kişiler arasında sağlık ve durum tespiti yapıldıktan sonra ilgili birimlerle görüşülmelidir. Yaşanan deprem öncü bir deprem olabilir; ancak, ikincil olan S dalgasının yıkıcı etkisi nedeniyle mutlaka bir süre güvenli alanda beklenmelidir. Terk edilen yapı veya binada fiziki durum tam olarak kontrol edilmeden kesinlikle hemen içeri giriş yapılmamalıdır.” diye konuştu.